Псковские полицейские примут участие в эстафете на призы «Псковской правды»

15:33, 26 апреля 2023, ПАИ

Псковские полицейские примут участие в эстафете на призы газеты «Псковская правда», которая пройдёт 4 мая.

«Каждый год десятки наших сотрудников обеспечивают безопасность легкоатлетов, судей и болельщиков при ее проведении. В этом году полицейские традиционно заступят на охрану общественного порядка. Но в этом году мы решили не только охранять, но и бежать - собрали команду спортсменов-любителей. Надеемся, наши коллеги покажут достойный результат. Но в любом случае для команды УМВД России по Псковской области главное не победа в этом соревновании, а победа в Великой Отечественной войне! Именно ей мы и посвятим свой старт, а финиш нашей команды мы посвящаем памяти всех героев войны, тружеников тыла - всех, кто внес вклад в эту общую Победу! Пока такие спортивно-патриотические соревнования проводятся, память об этих людях и их подвигах будет жива!» - сказали в УМВД России по Псковской области.

Подробнее о том, как пройдёт эстафета и как принять в ней участие, читайте здесь.