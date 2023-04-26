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Общество

Псковские полицейские примут участие в эстафете на призы «Псковской правды»

Псковские полицейские примут участие в эстафете на призы газеты «Псковская правда», которая пройдёт 4 мая.

«Каждый год десятки наших сотрудников обеспечивают безопасность легкоатлетов, судей и болельщиков при ее проведении. В этом году полицейские традиционно заступят на охрану общественного порядка.  Но в этом году мы решили не только охранять, но и бежать - собрали команду спортсменов-любителей. Надеемся, наши коллеги покажут достойный результат. Но в любом случае для команды УМВД России по Псковской области главное не победа в этом соревновании, а победа в Великой Отечественной войне! Именно ей мы и посвятим свой старт, а финиш нашей команды мы посвящаем памяти всех героев войны, тружеников тыла - всех, кто внес вклад в эту общую Победу! Пока такие спортивно-патриотические соревнования проводятся, память об этих людях и их подвигах будет жива!» - сказали в УМВД России по Псковской области.

Подробнее о том, как пройдёт эстафета и как принять в ней участие, читайте здесь.

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