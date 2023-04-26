До +15 градусов опустится температура в Псковской области 27 апреля

15:02, 26 апреля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 27 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью пройдет небольшой дождь, днем синоптики прогнозируют в большинстве районов кратковременные дожди.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.