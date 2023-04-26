До +15 градусов опустится температура в Псковской области 27 апреля
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 27 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью пройдет небольшой дождь, днем синоптики прогнозируют в большинстве районов кратковременные дожди.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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