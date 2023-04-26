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Общество

Всероссийский праздник фронтовой поэзии пройдет в Великолукском районе

39-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии пройдет в деревне Борки Великолукского района в обновленном формате. Мероприятие состоится 4 мая, сообщил в своём Telegram-канале глава района Алексей Кузьмин. 

Фото: Telegram-канал Алексея Кузьмина

В рамках проекта состоится ряд мероприятий патриотической направленности. Так, 3 мая в Борковской средней школе пройдет встреча учащихся с московскими авторами: поэтом, драматургом, актером Юрием Юрченко и членом Союза писателей и Союза журналистов России Виктором Кирюшиным.

В местном Доме культуры Бежаницкий народный театр представит спектакль «Безымянная карточка». «Зрители увидят пьесу с элементами фантастики, посвящённую празднованию Дня Победы», — рассказал глава района. 

Также на территории литературно-художественного музея организуют интерактивные площадки: «Музей в чемодане» от Невельского музея истории, выставку военной формы одежды из частной коллекции Вячеслава Сизова, фотовыставку «А музы не молчат» об истории праздника, полевую кухню «Фронтовая каша».

Во время акции «Бессмертный полк русской поэзии» гости услышат поэтические произведения военной тематики в исполнении авторов из Белоруссии, Москвы, Твери, Пскова, Великих Лук, Великолукского района.

В концертной части праздника прозвучат музыкальные композиции в исполнении лучших творческих коллективов и отдельных исполнителей из Республики Беларусь, Великих Лук, Невеля и Великолукского района.

«Лития по павшим во время Великой Отечественной воинам у памятника «Скорбящая» даст возможность подрастающему поколению еще раз осознать, что такое подвиг и какой ценой была завоёвана Великая Победа советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», — заключил Алексей Кузьмин.

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