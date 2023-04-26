Почти 16 тысяч псковичей работают на вредных или опасных производствах

16:48, 26 апреля 2023, ПАИ

Численность работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда в организациях Псковской области, на конец 2022 года составила 15,7 тысячи человек, из них 3,2 тысячи человек - женщины. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Численность таких сотрудников по сравнению с концом 2021 года уменьшилась на 5,6%. Наибольшее число занятых на работах с вредными и опасными условиями труда было сосредоточено в организациях обрабатывающих производств - 42,2%, транспортировки и хранения - 17,9%, наименьшее – в организациях, осуществлявших деятельность в области информации и связи - 0,1%.

Численность женщин, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, уменьшилась на 17,6% и составила 3,2 тысячи человек, или 20,7% от общей численности занятых на на работах с вредными и опасными условиями труда.

Численность работников, пользовавшихся одним или несколькими видами льгот и компенсаций, уменьшилась на 5,7% по сравнению с концом 2021 года и составила 15,6 тысячи человек.

На конец 2022 года основной льготой, которой воспользовалось 99,9% списочной численности работников, имеющих право на льготы, являлось право на проведение медицинских осмотров. Оплату труда в повышенном размере получали 91,1% работников, а правом на ежегодный дополнительный отпуск воспользовались 43,3% сотрудников.