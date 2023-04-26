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Общество

Домашнюю выпечку смогут приобрести псковичи на «Вкусной пятнице»

«Вкусная пятница» пройдет в офисе Псковского филиала Россельхозбанка (улица Некрасова, 44а) 28 апреля. В мероприятии примет участие фермерское хозяйство «Нянино» из Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

С 9:00 до 15:00 на мини-ярмарке псковичи смогут приобрести свежий зеленый лук, домашние пироги с капустой и мясом, традиционную русскую кулебяку с яйцом и мясом, хворост, кукурузный и пшеничный хлеб с тыквенными семечками. Гостей «Вкусной пятницы» также может заинтересовать и другая продукция хозяйства «Нянино»: мясо домашней курицы, цыплят и перепелов, соленый шпик, корейка, грудинка, перепелиные и куриные яйца.

Фото: АО «Россельхозбанк»

Кроме того, на ярмарке будут представлены кондитерские изделия: торты, рулеты, пирожные, печенье, сладкие булочки.  

«Мероприятие «Вкусная пятница» Россельхозбанка - отличная возможность для фермера доставить свою продукцию сразу к покупателю. Здесь нет арендной платы, перекупщиков –  только производители. Стоимость товаров без наценок, что выгодно для покупателя», – отметил глава фермерского хозяйства «Нянино» Дмитрий Перегримов.

Фермерское хозяйство «Нянино», расположенное в одноименной деревне в Великолукском районе, уже 13 лет производит натуральные продукты, выращенные без ГМО и химикатов. Своей миссией фермерское хозяйство «Нянино» считает обеспечение натуральными и полезными продуктами население региона. 

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Свое Родное».

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