В Пскове более 90% организаций допобразования работают нелегально - эксперт

15:46, 26 апреля 2023, ПАИ

Более 90% частных образовательных организаций работают в Пскове нелегально, заявил директор АНО «Детский образовательный центр «Вообразилия» Олег Абрагам на круглом столе, «Дополнительное образование детей, кружки и секции: качество, безопасность, цена» в медиацентре ПАИ.

Также он обозначил ещё одну проблему - многие люди в этой сфере работают без профильного и специального образования, что может нанести вред не только развитию ребенка, но и его здоровью.

«К сожалению, появляется очень много кружков, которые не боятся называть себя образовательными организациями, при этом договор заключается на консультационные услуги, а дети зачастую занимаются в каких-то подвалах. Лицензированные организации при этом следят за безопасностью, оборудуют помещение согласно технике безопасности, что повышает стоимость лицензированных услуг», – продолжила разговор педагог дополнительного образования Псковской Ольгинской гимназии Ольга Качнова.

Такая ситуация позволяет нелегальным организациям демпинговать цены. «При таком подходе лицензированные организации не могут конкурировать с нелегальными учреждениями», – констатировала Ольга Качнова.