Ярослав Сумишевский пригласил псковичей к себе на концерт

15:51, 26 апреля 2023, ПАИ

Исполнитель Ярослав Сумишевский записал видеообращение и пригласил псковичей к себе на концерт, который состоится сегодня, 26 апреля, в Псковской областной филармонии. Вместе с группой «Махор-бэнд» он представит публике новую концертную программу «Мы друг для друга дышим».

«26 апреля я приеду к вам со своим сольным концертом и группой «Махор-бэнд». Будет много хороших песен, живой звук и отличное настроение. Я очень вас жду! Приходите! Увидимся!» - сказал Сумишевский в обращении к горожанам.

Концерт начнется сегодня, в 19:00.