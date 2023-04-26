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Общество

Запретить рекламу образовательных организаций без лицензии предлагают в Пскове

Запретить рекламу несертифицированных образовательных организаций в Пскове предложил генеральный директор агентства интернет-маркетинга «Кофе Студио» Игорь Черных. Свое мнение он высказал на круглом столе в медиацентре ПАИ «Дополнительное образование детей, кружки и секции: качество, безопасность, цена».

Он считает, что такой подход позволит снизить поток клиентов в нелегальные образовательные учреждения и вынудит владельцев лицензировать свой бизнес.

Также он предложил повысить штрафы для таких организаций с 15 тысяч до 200 тысяч рублей.

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