Учебная эвакуация прошла в Псковском филиале университета ФСИН

17:08, 26 апреля 2023, ПАИ

Учения по быстрой и безопасной эвакуации учащихся и преподавателей прошли в Псковском филиале университета ФСИН России сегодня, 26 апреля. По легенде, в учебном корпусе многоэтажного здания началось возгорание. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

В 11:00 сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в учебном корпусе образовательной организации. На территорию Псковского филиала академии прибыл пожарный расчет ГУ МЧС России по Псковской области. Сотрудников и курсантов эвакуировали из зданий на безопасное расстояние.

В результате проведенных учений в учреждении отработали план тушения многоэтажного здания филиала, а участники мероприятия получили наглядный урок использования индивидуальных спасательных средств и средств первичного пожаротушения.