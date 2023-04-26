Благотворительный концерт в честь открытия Покровской башни пройдёт в Пскове
29 апреля в 15:00 в Покровской башне в Пскове состоится благотворительный концерт. Музыканты выступят в честь открытия башни для посещения. Долгое время она была закрыта для туристов и горожан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Для слушателей сыграет ансамбль студентов кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство Покровского угла.
Купить билет можно здесь.
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