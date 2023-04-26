Благотворительный концерт в честь открытия Покровской башни пройдёт в Пскове

16:11, 26 апреля 2023, ПАИ

29 апреля в 15:00 в Покровской башне в Пскове состоится благотворительный концерт. Музыканты выступят в честь открытия башни для посещения. Долгое время она была закрыта для туристов и горожан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для слушателей сыграет ансамбль студентов кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство Покровского угла.

Купить билет можно здесь.