Молодежный хит о Пскове презентовали в колледже искусств

16:25, 26 апреля 2023, ПАИ

Посвященную 1120-летнему юбилею Пскова песню исполнили в областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Песня «Псков-любовь» была написана совсем недавно, а её исполнителями стали солистки Алина Николаева, Марина Анищенкова и ансамбль студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» под руководством хореографа Ольги Уруковой.

На сегодняшний день молодые вокалисты уже дважды представили композицию, она прозвучала на торжественной церемонии закрытия регионального чемпионата «Профессионалы» и открытии чемпионата «Абилимпикс» в концертном зале колледжа.

Как рассказал автор песни Тима Бичевский, его задачей было создать хит о Пскове на понятном молодёжи современном музыкальном языке. «На мой взгляд, псковичам не хватало хорошей зажигательной песни о городе. Мы со студентами постарались наполнить её позитивом и самыми положительными эмоциями. Хочется, чтобы песню «Псков-любовь» услышало и полюбило как можно больше людей», — сказал он.

По его словам, припев написан в соавторстве с преподавателем колледжа искусств Ириной Галковской и «отражает наши искренние чувства к родному дому».

«Псков – это любовь с первого взгляда. Псков – это рукой неба коснуться. Псков – это когда близкие рядом. Псков – это всегда повод вернуться», — привел Тима Бичевский строчки из припева.

В ближайшее время запланировано несколько выступлений с песней «Псков-любовь» и съёмки профессионального видеоклипа, добавили в учреждении.