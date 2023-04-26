В Псковской области обнаружили антиген бешенства у бобра

16:43, 26 апреля 2023, ПАИ

Антиген бешенства в патологическом материале, отобранном у бобра, обнаружили специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики Псковской областной ветлаборатории 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Там отметили, что все диагностические исследования провели в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.

«Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, заражение животных и людей происходит при укусе, ослюнении, оцарапывании больным животным. Средства для лечения бешенства не разработаны. Спасает только вакцинация», - отметили специалисты.

При укусе, ослюнении или оцарапывании сотрудники ветеринарной лаборатолии порекомендовали как можно раньше промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травматологическое отделение, кабинет хирурга) для консультации врача и определения показаний к проведению антирабической вакцинации.

«Владельцам собак и кошек для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев», - заключили в ветлаборатории.