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Общество

Псковичей призывают соблюдать ПДД в майские праздники

Областная Госавтоинспекция просит псковичей соблюдать ПДД во время майских праздников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водителей призывают не управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения и строго соблюдать скоростной режим, а перед началом обгона убедиться в том, что на данном участке дороги такой маневр разрешен и будет безопасен.

«Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть улицы, только полностью убедившись в безопасности перехода. Не забывайте о собственной безопасности!» — продолжили в ведомстве.

Там также отметили, в дни майских праздников, как показывает практика, обостряется обстановка на дорогах, увеличивается интенсивность дорожного движения на загородных трассах. 

«С наступлением весеннего тепла открывается дачный сезон. Многие выезжают за пределы городов, что приводит к заторовым ситуациям на выездах из населенных пунктов. Выехав за городскую черту, водители пытаются восполнить упущенное время за счет увеличения скорости. При этом автомобилисты забывают, что желание «успеть как можно быстрее» может повлечь необратимые последствия на дороге и привести к потере близких людей», — заметили в прес-службе. 

В УГИБДД рассказали, что за период с 1 по 10 мая прошлого года на дорогах региона было зафиксировано 18 ДТП с пострадавшими, пять человек погибли и 32 человека получили травмы различной степени тяжести.

«Основные причины совершения данных ДТП - несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Стоит отметить, что при этом 8 ДТП были совершены водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, а один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — заключили в ведомстве.

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