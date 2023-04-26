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Культура

Третий выпуск программы «День музея» выйдет сегодня в эфире «Первого Псковского»

Третий выпуск новой программы «День музея» выйдет сегодня, 26 апреля, на телеканале «Первый Псковский» в 19:25.

Темы выпуска:
- 29 апреля в Палатах у Сокольей башни пройдет мастер-класс по ткачеству на бердо. Участники смогут изготовить простые пояски.
- Волонтеры организовали субботник у Покровской башни накануне её открытия.
- Иммерсивный спектакль «Трояновский» с участием артистов и блогера-балалаечника Елены Ворфоломеевой показали в Поганкиных палатах.
- «НЕурок географии» впервые провел в Псковском музее-заповеднике известный полярник Владимир Стругацкий.
- В Поганкиных палатах состоялись практические занятия образовательного форума «Разговоры о важном» для учителей со всей России.

Также зрители узнают историю загадочного оберега «лунница», который можно увидеть в экспозиции «Искусство и культура древнего Пскова». 

Программу «День музея» смотрите на «Первом Псковском» по средам в 19:25. Повтор - в 23:55 и в четверг - в 11:55.

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