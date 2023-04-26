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Общество

Умер хирург Псковской областной больницы

23 апреля на 39-м году жизни после продолжительной болезни скончался врач-хирург, сотрудник Псковской областной клинической больницы Фёдор Шкурин, сообщается в телеграм-канале медучреждения.

«Федор Валентинович навсегда останется в нашей памяти замечательным человеком, преданным своему делу, - отметили коллеги. - Талантливый врач, вся его недолгая жизнь - служение людям. Всегда оптимистичный, он умел найти выход из непростых ситуаций, не был равнодушен к чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь, поддержать. Федор Валентинович Шкурин - любимый врач, которому благодарны многие пациенты».

​Прощание с умершим состоится 27 апреля в 13:00 в храме Александра Невского в Пскове (улица Мирная, 1).

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