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Культура

Выставка в честь 550-летия Печерской обители откроется в апреле

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Масштабный выставочный проект, приуроченный к началу туристического сезона и празднованию 550-летия со дня основания Псково-Печерской обители, откроется 27 апреля в Музее истории города Печоры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Проект будет состоять из трех частей – трех выставок, каждая из которых позволяет по-своему взглянуть на историю города и обители. Первой частью станет выставка художественных работ петербургского художника Александра Федорова «Постижение времени». Здесь будут представлены композиции, в сюжетах которых присутствуют разновременные события, реальные объекты, фантазии, размышления и где есть ощущение «жизни времени». В них мастер попытался выразить своим художественным языком эмоционально-образное представление о времени, создав таким образом некий фрагментарный «набросок времени» из ряда сюжетов различного происхождения, которые выбрало мое творческое сознание.

Второй частью проекта станет выставка о сельских храмах Печорской земли «У родных святынь». Ее основу составляют материалы из фондовых коллекций документов и фотографий печорского музея. Выставка даст возможность проследить исторический путь облика Печор и покажет, почему сейчас город предстает совершенно уникальным с точки зрения редкого сочетания разнообразных исторических пластов градостроительного наследия.

Третий элемент проекта - фотовыставка «Печеры-Petseri-Печоры», которая расскажет о городе и обители в первой половине XX века. Основу выставки также составляют материалы из фондовых коллекций документов и фотографий печорского музея.

Открытие проекта состоится 27 апреля в 16:30 в Музее истории города Печоры (г. Печоры, ул. Международная, 6). Телефон для справок +78114823077.

Напомним, что псковичи могут выиграть квадрокоптер за лучшее поздравление Печор с 550-летием.

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Выставка в честь 550-летия Печерской обители откроется в апреле
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