Великолучанин забил победный гол в матче за юношескую сборную России
Великолучанин Елизар Мартыненко забил победный гол в матче за юношескую сборную России U-16, который прошел на стадионе «Октябрь» в Москве. Об этом сообщает портал Luki-News.
25 апреля юношеская сборная провела заключительный контрольный матч в рамках селекционного сбора. Команда под руководством штаба Андрея Аксёнова, в составе которой проходил сбор футболист спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Елизар Мартыненко, сыграла со сверстниками из Академии ЦСКА и одержала победу со счетом 3:2.
Победный гол в составе сборной России U-16 на 78-й минуте провёл со штрафного вышедший на 62-й минуте на замену Елизар Мартыненко.
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