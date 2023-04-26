Великолучанин забил победный гол в матче за юношескую сборную России

17:29, 26 апреля 2023, ПАИ

Великолучанин Елизар Мартыненко забил победный гол в матче за юношескую сборную России U-16, который прошел на стадионе «Октябрь» в Москве. Об этом сообщает портал Luki-News.

25 апреля юношеская сборная провела заключительный контрольный матч в рамках селекционного сбора. Команда под руководством штаба Андрея Аксёнова, в составе которой проходил сбор футболист спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Елизар Мартыненко, сыграла со сверстниками из Академии ЦСКА и одержала победу со счетом 3:2.

Победный гол в составе сборной России U-16 на 78-й минуте провёл со штрафного вышедший на 62-й минуте на замену Елизар Мартыненко.