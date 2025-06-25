Боксёры Псковской области участвуют в турнире в Белоруссии
Боксёры Псковской области участвуют в открытом республиканском турнире, посвящённом Дню независимости Белоруссии. Соревнования проходят в Брестской области, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».
В соревнованиях участвуют боксёры из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии – всего более 150 спортсменов.
С 24 по 26 июня проходят предварительные бои турнира, а 27 июня начнутся полуфинальные встречи.
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