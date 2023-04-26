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Дорожные работы в рамках нацпроекта стартовали в Псковской области

Дорожные работы на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».

В Себежском районе подрядчики приступили к ремонту автомобильной дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь.

Фото: Псковавтодор

Автодорога проходит через ряд населенных пунктов муниципалитета, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, она пролегает вдоль особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка «Себежский».

В прошлом году проводился ремонт на участке с 61-го по 80-й километр, в этом году подрядчику предстоит привести к нормативу еще около 19 километров на двух участках – с 52-го по 61-й километр и с 25-го по 35-й километр.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: ремонт водопропускных труб, расчистка полосы отвода от растительности, специалисты приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия.

Подготовительные работы также начались на следующих автодорогах: граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск в Печорском районе, Новгородка – Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе, Остров – Новоржев в Островском районе, Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе, а также Порхов – Успенье и Нестрино – Остров в Порховском районе.

В этом сезоне благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области планируется привести в нормативное состояние более 164 километров автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что объем дорожного фонда Псковской области превысил 12 млрд рублей. Более 1 млрд рублей направят на ремонт дорог Пскова.

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