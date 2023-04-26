Большой субботник по инициативе Михаила Ведерникова пройдёт в Пскове

18:08, 26 апреля 2023, ПАИ

В этом году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова запланирован большой субботник, в котором могут принять участие все неравнодушные псковичи. Об этом сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Субботник пройдёт 28 апреля в 16:00 у лыжной базы «Сосенка» на улице Яна Райниса, д. 57а.

По словам главы города, инвентарь и чай будут предоставлены, а также к месту уборки будет организован централизованный подвоз. Отправление автобусов от остановки у Центра семьи (площадь Ленина, д. 1) с 15:00 до 15:15.

«Берите с собой семью, друзей и хорошее настроение! Для детей подготовлена развлекательная программа», — уточнил Борис Елкин.

Для участия в субботнике необходимо зарегистрироваться по ссылке.