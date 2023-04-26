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Общество

Тонировку лобового и передних стёкол проверяют сотрудники ГАИ в Псковской области

Фото пресс-службы ведомства

C 20 апреля проходит профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента безопасности колёсных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото пресс-службы ведомства

По установленным стандартам, передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70 % света, а лобовое — не менее 75 %. Тонировка передних боковых стёкол и лобового стекла запрещена. Согласно ч. 3. прим 1 ст. 12.5 КоАП, на водителей автомобилей с затонированными или с покрытыми прозрачными цветными плёнками стёклами накладывают административный штраф в размере 500 рублей.

В ходе проведения рейдов было остановлено 26 автомобилей, к административной ответственности привлечено шесть водителей по ч. 3. прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента безопасности колёсных транспортных средств), на месте три водителя удалили тонировку.

Рейды с целью обеспечения правопорядка в Псковской области будут продолжены.

Фото пресс-службы ведомства

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