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Общество

Белорусские педагоги провели практикум для участников Школы Союзного государства

Фото ПсковГУ

Практикум «НИЛ упрочнения стальных изделий» провели преподаватели механико-технологического и автотракторного факультета Белорусского национального технического университета для участников Школы по инженерным наукам Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Фото ПсковГУ

Студенты ПсковГУ и БНТУ провели закалку и проверили твёрдость металлов, ознакомились с проведением коррозионных испытаний для проверки изделий на сопротивление, узнали, что такое индукционная закалка и ионно-плазменное азотирование.

Во второй половине дня участников школы ждут занятия по проектному модулю, которые пройдут в научно-технологическом парке «Политехник».

Фото ПсковГУ

Напомним, с 17 по 22 апреля в проекте принимают участие 100 будущих инженеров из Беларуси и России. Студенты прошли образовательную программу по направлениям, которые затрагивают темы реализации плазменных и лазерных технологий машиностроения, работы электрического двигателя нового поколения.

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