Белорусские педагоги провели практикум для участников Школы Союзного государства

19:21, 26 апреля 2023, ПАИ

Практикум «НИЛ упрочнения стальных изделий» провели преподаватели механико-технологического и автотракторного факультета Белорусского национального технического университета для участников Школы по инженерным наукам Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Студенты ПсковГУ и БНТУ провели закалку и проверили твёрдость металлов, ознакомились с проведением коррозионных испытаний для проверки изделий на сопротивление, узнали, что такое индукционная закалка и ионно-плазменное азотирование.

Во второй половине дня участников школы ждут занятия по проектному модулю, которые пройдут в научно-технологическом парке «Политехник».

Напомним, с 17 по 22 апреля в проекте принимают участие 100 будущих инженеров из Беларуси и России. Студенты прошли образовательную программу по направлениям, которые затрагивают темы реализации плазменных и лазерных технологий машиностроения, работы электрического двигателя нового поколения.