Чемпионат Псковской области по полиатлону состоялся в Кунье

19:45, 26 апреля 2023, ПАИ

Чемпионат Псковской области по полиатлону прошёл на базе Куньинской школы и Центра внешкольной работы, сообщает газета «Пламя».

Как уточнил коллектив редакции, приглашения на соревнования были отправлены во все районы, но на них откликнулись только команды из Куньинского района.

В состязаниях приняли участие юные спортсмены из Куньинской, Жижицкой, Пухновской и Ущицкой школ. Борьба велась в двух возрастных категориях: первая — участники 2007 года рождения и младше, вторая — 2006 года рождения и старше. Мальчишкам и девчонкам предстояло показать своё мастерство, физическую подготовку и собранность в трёх видах — стрельбе из пневматической винтовки, силовом упражнении (подтягивание на перекладине у юношей и отжимание у девушек), беге на дистанцию 1000 м (у юношей старшей возрастной группы — 2 000 м).

В возрастной группе 2007 года рождения и младше первое место заняли Варвара Семёнова (172 очка) и Сергей Прокофьев (158 очков) из Куньи, второе место — Валентина Анищенкова (163 очка) и Андрей Андреев (148 очков) из Жижицы, третье — Екатерина Силанова (148 очков) и Юрий Суетов (146 очков) из Куньи.

В возрастной группе 2006 года рождения и старше:

на первом месте — Анастасия Белкова (168 очков) и Артём Балаханов (127 очков) из Куньи,

на втором месте — Диана Константинова (147 очков) из Куньи и Егор Зайцев (123 очка) из Жижицы,

на третьем месте — Ольга Терешенкова (120 очков) из Ущиц и Кирилл Бардин (117 очков) из Куньи.

Многие участники выполнили нормативы спортивных разрядов: Варвара Семёнова, Валентина Анищенкова и Анастасия Белкова — II взрослый разряд, Екатерина Силанова, Сергей Прокофьев, Андрей Андреев, Юрий Суетов и Диана Константинова — III взрослый разряд.

Одновременно с областным чемпионатом борьба шла на соревнованиях по полиатлону среди команд отрядов Юнармии Куньинского района. По их итогам на первом месте — отряд юнармейцев Куньинской школы, на втором — жижицкие юнармейцы, на третьем — команда юнармейцев из Ущиц.