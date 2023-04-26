Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Невеле

Фото ПАИ

В Невеле на улице К. Либкнехта у дома № 10 произошло столкновение автомобиля Ford Fusion и мотоцикла. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Ford Fusion, выезжал со двора. В этот момент мотоциклист двигался по пешеходной зоне. Водитель автомобиля не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. 

Фото ПАИ

В результате ДТП  пострадал водитель мотоцикла. Он госпитализирован в медучреждение. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото ПАИ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 апреля 2023

Артистов Псковского цирка отметили на XXII молодёжных Дельфийских играх России
26 апреля 2023

Конкурс «Пою тебе, победный май» состоялся в Пушкинских Горах
26 апреля 2023

В Порхове состоялось торжественное открытие ФОКОТа
26 апреля 2023

Карантин по бешенству введён в Опочецком районе
26 апреля 2023

Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Невеле

26 апреля 2023

Чемпионат Псковской области по полиатлону состоялся в Кунье

26 апреля 2023

Белорусские педагоги провели практикум для участников Школы Союзного государства
26 апреля 2023

Мемориальная доска в честь павшего героя открыта в Себежском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...