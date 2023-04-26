Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Невеле
В Невеле на улице К. Либкнехта у дома № 10 произошло столкновение автомобиля Ford Fusion и мотоцикла. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Ford Fusion, выезжал со двора. В этот момент мотоциклист двигался по пешеходной зоне. Водитель автомобиля не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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