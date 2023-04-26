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Общество

В Порхове состоялось торжественное открытие ФОКОТа

Фото газеты «Порховский вестник»

В Порхове торжественно открыт физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, сообщает газета «Порховский вестник».

В прошлом году рядом с самой большой школой в районе в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» был построен комфортный просторный спортивный комплекс. 27 апреля состоялось его торжественное открытие.

Фото газеты «Порховский вестник»

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с трибунами, площадкой для воркаута, тренажёрами, футбольным полем, трансформируемым зимой в хоккейную коробку, туалетными кабинами, раздевалками и освещением был построен по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Уроки физкультуры здесь проводятся уже некоторое время, но с торжественным открытием не спешили — ждали тёплой погоды, чтобы в наилучшем свете представить и запечатлеть на фото все возможности ФОКОТа. Спорткомплекс построен качественно, удачно расположен. Не только школьники, но и все горожане могут тут тренироваться и заниматься спортом.

В начале мероприятия юными гимнастками творческого объединения «Серпантин» была исполнена танцевальная композиция под патриотичную песню, которая поддержала общую атмосферу праздника.

Фото газеты «Порховский вестник»

Глава Порховского района Юрий Семёнов подчеркнул в приветственном слове, что мысль о строительстве возникла в ходе осмотра проходившего в школе № 1 ремонта, глава региона идею предложил, а председатель областного Собрания депутатов поддержал. Администрация Порховского района выделила средства из бюджета на разработку проектно-сметной организации — и всё задуманное претворилось в жизнь. Глава района выразил слова благодарности Михаилу Ведерникову и Александру Котову за то, что помогли воплотить эту идею. Также Юрий Семёнов поблагодарил подрядчика, который не только ответственно работал, но и внёс значимые изменения, чтобы качество строительства было наилучшим. Юрий Валентинович вручил представителю подрядчика благодарственные письма и подарки с символикой Порхова.

Фото газеты «Порховский вестник»

«Губернатор очень внимательно относится к развитию спорта в регионе. Это не первый объект в области и далеко не последний… Всё это направлено на то, чтобы наши дети и взрослые занимались спортом, вели здоровый образ жизни, тренировались и укрепляли своё здоровье», — сказал в своём выступлении Александр Котов.

Председатель комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов после своей речи вручил порховичам, выполнившим нормативы на разных возрастных ступенях, золотые и серебряные знаки отличия ВФСК ГТО.

Фото газеты «Порховский вестник»

Глава района, почётные гости и ученик школы № 3 Егор Мосийчук, который показывает отличные успехи в спорте, под барабанную дробь перерезали ленточку открытия. После общего фотографирования и танцевального флешмоба в исполнении активистов центра детского творчества ребята разошлись по спортивным зонам.

Праздник спорта состоялся, впереди тренировки и новые достижения. ФОКОТ сейчас находится в ведомстве ДЮСШ города Порхова, и, возможно, скоро ребята из других районов области его оценят в ходе очередных соревнований.

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