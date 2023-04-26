Конкурс «Пою тебе, победный май» состоялся в Пушкинских Горах

20:57, 26 апреля 2023, ПАИ

В культурно-досуговом центре Пушкинских Гор прошёл районный певческий конкурс «Пою тебе, победный май». Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Открылось мероприятие композицией «Ленинградки» в исполнении вокальной группы средней школы имени А. С. Пушкина «Выпускницы».

Ребята из Пушкинских Гор, деревень Исса, Рубилово и Подкрестье подарили слушателям возможность прочувствовать дух военных песен о любви к Родине, о памяти и бесконечной гордости за подвиг павших солдат.

Первое место в номинации «Солисты» разделили Мария Завьялова и Кристина Иванова. Первое место в номинации «Вокальная группа» в разных возрастных категориях заняли сводный хор МБО ДО «ШИ имени С. С. Гейченко», дуэт Богдановой Анастасии и Рылкиной Дарьи, дуэт Иванова Никиты и Голубева Александра.

По условиям конкурса, чтобы занять I место, нужно было набрать 19-20 баллов, для II места — 17-18 баллов, для III места — 15-16 баллов.