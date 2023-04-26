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Общество

Исследование ВЦИОМ показало, что 84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание»

Совместное исследование Российского общества «Знание» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённое в 2023 году, показало, что просветительской организации доверяют 84 % россиян в возрасте от 14 и старше, а среди школьников и студентов процент ещё выше — 87 и 89 % соответственно.

«Российскому обществу «Знание» удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди. Всё больше ребят ищут достоверную информацию на платформе «Знания», пытаясь разобраться в том или ином вопросе. Это доверие, безусловно, возлагает на общество «Знание» большую ответственность и задаёт стремительный темп развития просветительской работы: постоянно внедряются новые форматы, растёт просветительское сообщество», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В первую очередь эти итоги являются результатом колоссального запроса на достоверные знания со стороны молодёжи. Уже более 50 миллионов человек стали участниками мероприятий общества, в том числе из новых регионов России. За два года федеральный просветительский марафон посетило свыше 46 тысяч участников, было создано 750 часов просветительского контента, который набрал 600 миллионов просмотров. Впечатляющие цифры вполне закономерны: в качестве спикеров к марафону привлекаются выдающиеся личности не только российского, но и мирового масштаба. За всё время порядка 630 известных лекторов поделились своими знаниями в рамках марафона.

Сейчас проходит федеральный просветительский марафон «Знание».С 24 по 26 апреля выступления лекторов идут одновременно во всех пяти студиях марафона. Зрители могут следить онлайн за параллельными трансляциями в прямом эфире на сайте, в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте», а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.

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