Артистов Псковского цирка отметили на XXII молодёжных Дельфийских играх России

21:33, 26 апреля 2023, ПАИ

Пскович Егор Табунщиков завоевал спецприз в номинации «Цирковое искусство» в возрастной группе 10–15 лет за полюбившийся многим эквилибр на катушках «Чарли Чаплин». Жюри оценило выступление псковича за артистизм и мастерство исполнения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Администрация города Пскова».

Отметим, что в Саратове сегодня закрываются XXII молодёжные Дельфийские игры России, на которых в составе делегации Псковской области регион представляли артисты Псковского цирка.