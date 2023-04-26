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Общество

Заявку на участие в «Губернаторском дневнике» смогут отправлять сами участники

Фото: «Комсомольская правда»

В юбилейном сезоне акции «Губернаторский дневник» появились нововведения: теперь юные участники смогут самостоятельно отправить заявку на участие в конкурсе. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда в Пскове».

На кону у школьников Псковской области одно из самых значимых событий учебного года — участие в акции «Губернаторский дневник». В преддверии дня старта сбора заявок «Комсомольская правда» ответила на вопрос, как отправить бланк на конкурс в 2023 году. 

По традиции участники акции заносят количество набранных пятёрок в бланк. Этот год не исключение. Уже 1 мая бланк для скачивания будет размещён на сайте «Комсомольской правды в Пскове» и в сообществе «Губернаторского дневника в Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Именно в этот бланк участник вместе с классным руководителем должен выписать оценки за три сезона учебного года — осень, зиму и весну (за исключением мая). Далее готовый бланк нужно отнести на подпись к директору школы.

Распечатанный, заполненный и заверенный бланк участник конкурса сканирует. Этот документ необходимо будет прикрепить к электронной форме заявки. Электронная форма заявки дублирует практически все основные графы основного бланка. Для файла с отсканированным бланком будет выделена отдельная графа. Ссылка на электронную форму будет опубликована вместе с бланком для скачивания. Это намного проще, чем кажется, поэтому с отправкой бланка организаторам конкурса самостоятельно справится даже самый юный отличник.

Электронная форма заявки заменяет все остальные варианты отправки бланков организаторам. Кроме того, она исключает возможность потерять бланк в огромном потоке писем или папке «Спам», а также совершить ошибку.

После заполнения электронной формы и прикрепления отсканированного бланка на экране участника появится уведомление об успешной отправке бланка. Это и будет означать, что бланк был получен организаторами.

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