Печорские спортсмены завоевали серебро и бронзу в Новгороде
Печорские спортсмены приняли участие в турнире джиу-джитсу «Кубок Александра Невского», который проходил в Новгороде. Об этом сообщает газета «Печорская правда».
Обладательницей кубка Александра Невского в своей категории стала Евгения Еливанова: она одержала победы во всех схватках. Серебро завоевали Григорий Белов и Эрик Хосровян. Бронзовые медали выиграли Денис и Михаил Мозжухины, Екатерина Раевская, Тимофей и Вячеслав Власовы, а также Варвара Верьясова.
Стоит упомянуть о том, что Вячеслав добрался до призового места в категории, где боролись ребята намного старше его. Опыт, полученный им в Новгороде, обязательно пригодится в будущем. Поздравляем печорских джитсеров и Фёдора Шумейко.
Также разделить медальные успехи юных печерян с полным правом может Татьяна Кривенцева, руководитель спортклуба LION SPORT.