Печорские спортсмены завоевали серебро и бронзу в Новгороде

23:16, 26 апреля 2023, ПАИ

Печорские спортсмены приняли участие в турнире джиу-джитсу «Кубок Александра Невского», который проходил в Новгороде. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Обладательницей кубка Александра Невского в своей категории стала Евгения Еливанова: она одержала победы во всех схватках. Серебро завоевали Григорий Белов и Эрик Хосровян. Бронзовые медали выиграли Денис и Михаил Мозжухины, Екатерина Раевская, Тимофей и Вячеслав Власовы, а также Варвара Верьясова.

Стоит упомянуть о том, что Вячеслав добрался до призового места в категории, где боролись ребята намного старше его. Опыт, полученный им в Новгороде, обязательно пригодится в будущем. Поздравляем печорских джитсеров и Фёдора Шумейко.

Также разделить медальные успехи юных печерян с полным правом может Татьяна Кривенцева, руководитель спортклуба LION SPORT.