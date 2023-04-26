Около 80% мошеннических звонков поступает через WhatsApp

00:12, 27 апреля 2023, ПАИ

Количество мошеннических звонков, которые идут с мобильных телефонов в России, в разы снизилось, при этом порядка 70-80 % таких вызовов в стране сейчас происходят через WhatsApp, заявил РИА Новости глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Я считаю, что за этот год вместе с операторами мы сделали очень большой прогресс, как мы его видим. Мы видим, что количество звонков, которые идут по мобильному телефону, в разы снизилось... Всё это прекрасно даёт свой эффект. И сейчас мы явно видим, что 70-80 % мошеннических звонков совершается не с обычной нумерации, а из WhatsApp. В этом смысле мы эту работу будем продолжать дальше», — сказал Шадаев.

По мнению министра, в сфере борьбы с подменой номеров уже есть вся регуляторика. «200 административных дел, насколько я знаю, возбуждено в отношении операторов, которые пропускают трафик с подменных номеров. Работа идёт, результат мы её видим», — отметил Шадаев.

