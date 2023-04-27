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Общество

Эксперты рассказали, как защитить печень от ожирения

Учёные предложили инновационный способ защиты печени от ожирения. Для этого достаточно заблокировать крохотный рецептор, который находится на поверхности её клеток, рассказал корреспондент «Российской газеты».

«При ожирении в клетках печени начинают скапливаться вредные соединения. Они повреждают нашу ДНК, важные белковые соединения, мембраны клеток. Это приводит, например, к циррозу», — рассказала старший научный сотрудник Калининградского центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ имени Канта Дарья Скуратовская.

Справляться с излишками жира организму помогают «энергетические станции» — митохондрии. Вот только их работа напрямую зависит от небольшой молекулы интерлейкин-6: во время патологий, к которым относится и ожирение, включается её воспалительный рецептор gp130. В результате печень перестаёт справляться с жирами. Лабораторные опыты показали: блокировка этого рецептора позволяет выживать практически всем клеткам печени.

Учёные воссоздали условия ожирения, обработав клетки печени раствором жирных кислот. Уже на следующие сутки они начали гибнуть. Тогда к жирным кислотам подмешали интерлейкин-6 и раствор, блокирующий рецептор gp130. После этого доля живых клеток составила почти сто процентов. Эти знания помогут разработать новые лекарства для защиты печени людей с излишним весом, говорят специалисты.

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