Эксперты рассказали, как защитить печень от ожирения

00:32, 27 апреля 2023, ПАИ

Учёные предложили инновационный способ защиты печени от ожирения. Для этого достаточно заблокировать крохотный рецептор, который находится на поверхности её клеток, рассказал корреспондент «Российской газеты».

«При ожирении в клетках печени начинают скапливаться вредные соединения. Они повреждают нашу ДНК, важные белковые соединения, мембраны клеток. Это приводит, например, к циррозу», — рассказала старший научный сотрудник Калининградского центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ имени Канта Дарья Скуратовская.

Справляться с излишками жира организму помогают «энергетические станции» — митохондрии. Вот только их работа напрямую зависит от небольшой молекулы интерлейкин-6: во время патологий, к которым относится и ожирение, включается её воспалительный рецептор gp130. В результате печень перестаёт справляться с жирами. Лабораторные опыты показали: блокировка этого рецептора позволяет выживать практически всем клеткам печени.

Учёные воссоздали условия ожирения, обработав клетки печени раствором жирных кислот. Уже на следующие сутки они начали гибнуть. Тогда к жирным кислотам подмешали интерлейкин-6 и раствор, блокирующий рецептор gp130. После этого доля живых клеток составила почти сто процентов. Эти знания помогут разработать новые лекарства для защиты печени людей с излишним весом, говорят специалисты.