Несколько снимков созвездия Змея сделал пскович

09:05, 27 апреля 2023, ПАИ

Астроном-фотолюбитель из Пскова Пётр Митрофанов сделал несколько снимков созвездия Змея. Съёмка велась в ночь с 22 на 23 апреля, уточнил автор снимков. Свои работы пскович опубликовал в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«На первом фото - пылевые облака в окрестностях звезд мю и 36 Змеи, на втором - рассеянное звездное скопление IC 4756. Эти объекты расположены в разных частях созвездия Змеи, разделенных созвездием Змееносец», - уточнил Пётр Митрофанов.

Фотолюбитель отметил, что конец апреля - начало мая - лучшее время для наблюдений этих созвездии в средних широтах России. «С 28 апреля на широте Пскова астроночь не наступает, так что это, видимо, последнее астрофото дипскаев с длительной выдержкой в весеннем астросезоне, снятое без использования специализированных фильтров типа Optolong L-extreme», - добавил Пётр Митрофанов.

Созвездие Змея - экваториальное созвездие, содержит 106 звёзд, видимых невооружённым глазом. Видно на всей территории России. Уникально тем, что это единственное созвездие, состоящее из двух несвязанных частей, разделённых созвездием Змееносец: голова Змеи находится северо-западнее, хвост Змеи — восточнее.