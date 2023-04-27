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Общество

82% псковичей уверены в нарушении своих рабочих прав - опрос

В том, что права трудящихся все еще нарушаются и за них нужно бороться, сегодня убеждены 82% псковичей. С необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 опрошенных. Чаще всего работники стремятся урегулировать конфликт самостоятельно, в суд или в Государственную инспекцию труда обращается каждый девятый, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Лишь 7% считают, что сейчас нет необходимости бороться за свои рабочие права. При этом мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (85% против 74%), а старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (88% против 81%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (83%).

Лишь 1 из 3 псковичей (33%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои права как работника. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 40% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Еще 16%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.

Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью. Тех, кто отстаивает свои права самостоятельно путем переговоров, заметно больше среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб., чем среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (54% против 32% соответственно). Решать трудовые споры путем обращения в суд или в Государственную инспекцию труда больше свойственно мужчинам (10% против 6% среди женщин).

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