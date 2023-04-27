Псковичи рассказали, на что отвлекаются в рабочее время

09:06, 27 апреля 2023, ПАИ

Опрос псковичей показал, что 24% работают на удалёнке или в рамках гибридного формата (1-2 дня дома, остальные дни - работа в офисе), сообщает hh.ru.

По сравнению с респондентами из других регионов жители Псковской области работают на удаленке реже (30% в среднем по России). Наибольшая доля удаленщиков на данный момент в регионе насчитывается среди ИТ-специалистов (40%), маркетологов и рекламщиков (38%), представителей сферы страхования и консалтинга (26%), а также менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (19%).

При этом среди трудящихся на удаленке или в гибридном формате местных жителей есть привычка в рабочее время отвлекаться на посторонние дела. Так, самый популярный вариант, что позволяют себе трудящиеся в рабочее время, – поход в магазин за продуктами или одеждой. Так отвлекаются от работы 42% респондентов. Треть (31%) в течение рабочего дня могут съездить по своим делам (к врачу, например).

Ещё треть (32%) делают перерывы на чтение или просмотр чего-либо в интернете. Каждый десятый (9%) отвлекается на выгул домашних животных. Ещё 7% опрошенных местных респондентов любят в рабочее время поиграть в онлайн-игры или приставку. И лишь каждый третий опрошенный (30%) не позволяет себе отвлекаться от рабочего процесса на посторонние дела.

Интересно, что среди тех, кто трудится на удаленке или гибриде, самыми дисциплинированными оказались представители сферы продаж: 55% работников этой сферы заявили, что не отходят от рабочего места в течение дня. В магазин в рабочее время любят чаще других ходить ИТ-специалисты (55%). Читают и смотрят видео в сети чаще других представители сферы страхования и консалтинга (45%). Решают личные дела и проблемы в течение рабочего дня, как правило, представители сферы АХО. Больше других любят гулять с питомцами в рабочее время маркетологи.

При этом 41% опрошенных в регионе заявили, что относятся нейтрально к тому, что их коллеги могут делать в рабочее время, и их не волнует график работы других сотрудников. 52% местных жителей, наоборот, негативно настроены к такому поведению коллег. И лишь каждый десятый (7%) в целом относится с пониманием и даже положительно к тому, что коллеги отвлекаются в рабочее время, и дополняют, что понимают такую практику, потому что иногда нет возможности выполнять только рабочие задачи.