Сотрудники псковского СИЗО сдали кровь и помогли бойцам СВО

09:20, 27 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники псковского СИЗО решили в один день принять участие в донорской акции и помочь бойцам в зоне СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Более 20 человек из числа личного состава приехали на станцию переливания крови, многие – сменившись после ночной смены. Среди тех, кто решил стать добровольцем, старший инспектор организационно-аналитической группы Анастасия Кирсанова. «Плотно позавтракала полезными для донора продуктами, настроилась морально. Немного волнительно, но я заряжаюсь спокойствием от тех, кто кровь сдает уже давно», - рассказала капитан внутренней службы.

После традиционного врачебного осмотра кресло занял один из самых опытных доноров регионального УФСИН – инструктор-кинолог отдела охраны СИЗО-1 Александр Жуков. Сегодня он сделал это в 74-й раз.

Обязательную денежную компенсацию за питание, положенную каждому сдавшему кровь, коллектив решил потратить на покупку продуктов питания длительного хранения для бойцов на передовой. Гречневая, рисовая, перловая, ячневая крупы, растительное масло, мясные консервы, чернослив, орехи – весь этот гуманитарный груз сотрудники СИЗО-1 доставили в пункт сбора помощи участникам СВО и их семьям.

«Мы регулярно участвуем в благотворительных движениях. Сегодня решили совместить сразу две акции. Надеемся, что сданная сотрудниками кровь поможет тем, кто в ней нуждается. А продовольственные товары станут частью большого гуманитарного груза, необходимого военнослужащим в зоне проведения СВО», - отметил начальник СИЗО-1 Тимур Джалилов.