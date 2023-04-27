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Общество

Отдых в летних лагерях обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым проходит в медиацентре ПАИ.

Как будут в этом году работать лагеря и центры отдыха детей Псковской области, все ли желающие школьники смогут отдохнуть по путевкам, как проходит подготовка к ОГЭ И ЕГЭ, чем экзаменационный процесс этого года будет отличаться от прошлого, сколько первоклассников сядут за парты в регионе в новом учебном году, какова обеспеченность школьников учебниками? Об этом и многом другом поговорим с гостем медиацентра.

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