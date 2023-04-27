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Происшествия

Сотрудники ГИБДД спасли пенсионерку при пожаре в Печорах

72-летнюю пенсионерку спасли из горящего дома инспекторы отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД Сергей Малинин и Александр Дементьев. Происшествие произошло на улице Рижской в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские во время ночного патрулирования заметили клубы дыма, вырывающиеся из частного четырёхквартирного дома.

Сотрудники ГИБДД ограничили подъезд к зданию патрульным автомобилем, включив проблесковые маячки и сирену, и вызвали на место происшествия экстренные службы. После этого они поспешили на помощь жильцам. Вскрыли входную дверь и обнаружили в сильно задымлённом коридоре растерявшуюся пожилую женщину, которая с трудом ориентировалась в помещении.

 

Сергей Малинин и Александр Дементьев вывели пенсионерку на улицу и передали ее медикам. Оказалось, что ранее 72-летняя женщина перенесла инсульт и неспособна была самостоятельно выбраться из дома. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

После этого сотрудники полиции вновь отправились в горящее здание, проверили другие квартиры и определили, где может находиться очаг возгорания, но зайти внутрь не смогли из-за сильного задымления. Автоинспекторы сообщили об этом пожарным, которые позже потушили пламя, не дав огню распространиться на другие строения. Однако мужчину, проживавшего в жилище, где и произошло возгорание, спасти не удалось.

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