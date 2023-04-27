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Общество

Умер советский актер и режиссер Евгений Басилашвили

Советский актер и режиссер, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили умер в Волгограде. Об этом сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко в соцсети «ВКонтакте».

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела <...> Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное», - приводит слова Татьяны Глущенко РИА Новости.

Басилашвили окончил Грузинский государственный театральный институт, имел звание заслуженного артиста Грузинской ССР, был членом Союза театральных деятелей России.

В период с 1960-х по 1980-годы работал актером и режиссер Тбилисского русского ТЮЗа, с 1988-го по 1995 год был главным режиссером и худруком Волгоградского театра юного зрителя.С середины 1990-х Басилашвили работал преподавателем Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК).

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