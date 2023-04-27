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Общество

Юрист рассказал, как распознать недоплату пенсии

Пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибок в расчетах или по вине работодателя, рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере. Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Неточность расчетов возможна из-за ошибок в документах: например, в системе Социального фонда неправильно указан номер СНИЛС работника. Проверить эти данные можно на сайте госуслуг или обратившись в клиентский офис Фонда.

Юрист также напомнил, что некоторые прибавки к пенсии — например социальная надбавка или надбавка за содержание иждивенца — выплачиваются только после подачи соответствующего заявления. При этом выплаты назначаются с момента подачи обращения.

Чтобы при выходе на пенсию быть уверенным в правильности всех начислений, специалист порекомендовал регулярно контролировать состояния индивидуального лицевого счета. Это документ, который содержит все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах и так далее.

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Юрист рассказал, как распознать недоплату пенсии

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