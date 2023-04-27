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Общество

Светлое будущее и пиво: названы необычные цели накоплений россиян

Большинство жителей России копят на закрытие долгов, покупку жилья и путешествия, а некоторые откладывают на такие необычные цели, как «быть богатой» и «светлое будущее и пиво светлое», выяснили аналитики Московского кредитного банка.

«Согласно исследованию накопительных счетов клиентов МКБ, самой популярной целью стала покупка недвижимости — почти 30 % копят на квартиру или дом. Еще около 15 % клиентов откладывают деньги, чтобы отправиться в отпуск или путешествие», — говорится в документе, передает РИА Новости.

Аналитики выяснили, что каждый десятый откладывает деньги, чтобы расплатиться с долгами. 

Около 5% клиентов планируют ремонт или приобрести машину мечты, а некоторые россияне копят на покупку страховки и новый телефон.

В банке отметили, что среди целей накоплений встретились и необычные, такие как: «домик у моря и лодку в Греции», «на коммунизм», «светлое будущее и пиво светлое».

«Некоторые клиенты воспитывают в себе финансовую дисциплину и называют накопительные счета «нельзя», «не трогай» и «не смей», — отметили в МКБ.

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