Светлое будущее и пиво: названы необычные цели накоплений россиян

11:26, 27 апреля 2023, ПАИ

Большинство жителей России копят на закрытие долгов, покупку жилья и путешествия, а некоторые откладывают на такие необычные цели, как «быть богатой» и «светлое будущее и пиво светлое», выяснили аналитики Московского кредитного банка.

«Согласно исследованию накопительных счетов клиентов МКБ, самой популярной целью стала покупка недвижимости — почти 30 % копят на квартиру или дом. Еще около 15 % клиентов откладывают деньги, чтобы отправиться в отпуск или путешествие», — говорится в документе, передает РИА Новости.

Аналитики выяснили, что каждый десятый откладывает деньги, чтобы расплатиться с долгами.

Около 5% клиентов планируют ремонт или приобрести машину мечты, а некоторые россияне копят на покупку страховки и новый телефон.

В банке отметили, что среди целей накоплений встретились и необычные, такие как: «домик у моря и лодку в Греции», «на коммунизм», «светлое будущее и пиво светлое».

«Некоторые клиенты воспитывают в себе финансовую дисциплину и называют накопительные счета «нельзя», «не трогай» и «не смей», — отметили в МКБ.