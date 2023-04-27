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Общество

Капремонт детсада «Берёзка» в Острове идёт с опережением

Капитальный ремонт детского сада «Берёзка» в Острове идёт с опережением графика. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

По контракту срок окончания работ – 1 ноября, но рабочие уже заменили окна, занимаются кровельными работами и параллельно прокладывают все инженерные сети.

В планах - смонтировать в помещениях вентиляцию, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, сделать косметический ремонт и все фасадные работы снаружи. Все 120 детей распределены временно по другим детским садам.

Здание построено в 1979 году и ремонтные работы видит впервые, тем более такие масштабные. Это стало возможным благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Но сначала за счёт муниципального бюджета сделали проектно-сметную документацию и провели экспертизу.

«Овчинка стоит выделки. Потратив порядка полутора миллионов, мы получили контракт на 23 миллиона. Это серьёзное вложение для нашего муниципалитета. СанПиНы меняются, сама жизнь меняется, и даже уже внутреннее наполнение должно отвечать современным требованиям. Я считаю, что наши дети этого заслуживают, поэтому, конечно, такая необходимость была. И надеемся, что после завершения капремонта и дети будут рады, и взрослые будут с удовольствием отправлять своих детей в это учреждение», - отметил Дмитрий Быстров.

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