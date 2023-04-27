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Общество

«Экопром»: Мы учитываем потребности садоводов при подписании договоров

Заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором обязаны собственники ТКО – как физические, так и юридические лица. Данная норма закреплена статьей Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Об этом жителям Псковской области напомнили в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Мехуборка Псков

Так, 26 апреля состоялся рабочий выезд представителя филиала ООО «Экопром» специалиста по работе с юридическими лицами Дениса Алексеева в СНТ «Росинка», где он встретился с председателем товарищества Галиной Богдановой.

В ходе встречи обсудили целесообразность заключения договора, осмотрели территорию с целью определения места расположения контейнерной площадки, дорожную инфраструктуру для проезда спецтехники. По результатам выезда приняли решение о необходимости заключения договора, детали которого определят с учетом потребностей садоводов.

«Мы всегда готовы принять участие в решении ваших проблем, найти компромисс и заключить договор с учетом индивидуальных особенностей. По вопросам заключения договора вам необходимо связаться с договорным отделом филиала ООО «Экопром» по тел. 8 (8112)201921», - отмечается в сообщении.

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