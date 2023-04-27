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Общество

Почти 350 записей о транспорте псковичей внесено в Федеральный реестр инвалидов

Имеющие инвалидность жители региона могут зарегистрировать в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) транспортное средство, чтобы пользоваться правом на бесплатную парковку. Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Соцфонда РФ.

С 1 января 2023 года 346 заявок от жителей Псковской области на внесение данных о транспорте зарегистрировано в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ). Соответствующая запись в реестр вносится онлайн через личный кабинет на сайте ФРИ либо на портале госуслуг и служит подтверждением права бесплатной парковки на специально выделенных местах. Сведения подаются на любую машину, перевозящую гражданина с инвалидностью, личную или принадлежащую близким и родственникам, а также на такси. Для оформления льготной парковки человек с инвалидностью либо его представитель могут также обратиться в ближайший МФЦ.

«Чтобы внести данные в реестр, нужно указать номер и марку автомобиля, а при необходимости и период, в течение которого требуется бесплатная парковка. Документы об инвалидности, подтверждающие право на льготу, при этом не нужны, поскольку соответствующие сведения уже загружены в реестр бюро медико-социальной экспертизы. Разрешение оформляется на автомобиль, управляемый гражданином с инвалидностью первой или второй группы либо перевозящий такого пассажира. Льготная парковка также доступна человеку с третьей группой инвалидности, если самостоятельное передвижение человека ограничено», - рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

При необходимости можно изменить сведения о транспорте с помощью новой записи в реестре. Актуальными будут считаться последние данные, размещенные во ФРИ. Соответствующая информация имеет силу на территории всей страны. Если автомобиль внесен в базу данных, пользоваться выделенными парковочными местами можно в любом регионе России.

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