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Псковские курсанты провели субботник у мемориальной доски Михаилу Минину

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России провели субботник у мемориальной доски на улице Новоселов, 48. В этом доме жил ветеран Великой Отечественной Войны Михаил Минин, который 30 апреля 1945 года водрузил  Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Псковские курсанты привели в порядок территорию. А 30 апреля на этом месте представители Псковской областной общественной организации Собрания высшего офицерского состава проведут торжественный митинг, посвященный памяти легендарного ветерана.

Михаил Минин – коренной пскович. Он родился в деревне Ванино Палкинского района, ушел в ополчение в июле 1941 года. Воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Освобождал города и населенные пункты Псковской области, в том числе Великие Луки, Невель, Пустошку. Воевал на территории Латвии, Польши и Германии. Был ранен, служил разведчиком в артиллерии.

Он дошел до Берлина в составе 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии в звании сержанта. 30 апреля 1945 года в 22:40 минут пскович Михаил Минин в составе боевой группы Макова одним из первых водрузил Красное Знамя над Рейхстагом. Это произошло за несколько часов до того, как признанные позже официальными знаменосцами Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, признанный Знаменем Победы.

В ряду наград героя – два ордена Великой Отечественной войны, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».

Почетный гражданин Пскова Михаил Минин ушел из жизни 10 января 2008 года.

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