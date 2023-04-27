Псковская область стала лидером по производству сыров в СЗФО

11:37, 27 апреля 2023, ПАИ

1857 тонн сыров произведено в Псковской области в первом квартале текущего года. Это составило почти половину, а именно 47,6% от произведенных регионами Северо-Западного федерального округа сыров. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

За прошедший год в регионе произвели 7844 тонны сыра. В расчете на душу населения области это составило 13,2 килограмма сыра.

По России этот показатель оказался равен 4,6 килограмма, а по Северо-Западному федеральному округу – 1,2 килограмма.