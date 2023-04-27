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Экономика

Псковская область стала лидером по производству сыров в СЗФО

1857 тонн сыров произведено в Псковской области в первом квартале текущего года. Это составило почти половину, а именно 47,6% от произведенных регионами Северо-Западного федерального округа сыров. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате. 

ПАИ: пресс-служба Псковстат

За прошедший год в регионе произвели 7844 тонны сыра. В расчете на душу населения области это составило 13,2 килограмма сыра.

По России этот показатель оказался равен 4,6 килограмма, а по Северо-Западному федеральному округу – 1,2 килограмма. 

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