Посевные работы стартовали в Псково-Печерском монастыре

11:54, 27 апреля 2023, ПАИ

Семинаристы Псково-Печерской духовной семинарии и монахи начали посевные работы на монастырских полях. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в соцсети «ВКонтакте».

«Общие труды на благо Псково-Печерской обители объединяют братию, семинаристов, трудников, паломников. Это одно из любимых послушаний у молодёжи, приезжающей в монастырь», - говорится в сообщении.

Руководил посевом монах Харалампий. «Он [монах Харалампий - прим. ред.] зачастую добавляет к полевым работам ещё и занятия по физподготовке, молодые ребята трудятся с большим воодушевлением и весьма плодотворно», - говорится в сообщении.

Сегодня на монастырском поле братия и семинаристы посадили лук.