Криминальное чтиво: коррупционный пас

12:43, 27 апреля 2023, ПАИ

Буквально на днях в Пскове на полях с искусственным газоном стадионов «Локомотив» и «Машиностроитель» завершился традиционный юношеский турнир по футболу «Псковская весна». Акцент на покрытии поля совсем не случаен. Ведь фактически параллельно с матчами в городском суде продолжается слушание коррупционного дела, фигурантом которого выступает директор фирмы из Санкт-Петербурга. Свой первый удачный финансовый «пас» он сделал, заработав на поле стадиона «Локомотив» в Пскове. А когда дело «выгорело», решил распространить эту практику и на другие спортивные объекты страны. Кому и как удалось вывести обвиняемого на чистую воду и как его бурная деятельность отразится на развитии юношеского футбола - читайте в нашем материале.

Как прикарманить миллионы?

История стадиона «Локомотив» в Пскове, похоже, циклична. Ведь, как ни крути, в плане развития кармы объекта он постоянно плетётся в хвосте. Судите сами: по объективным причинам его не успели достроить в 1939-м, а в 90-х он вновь превратился в долгострой, на котором даже рухнули перекрытия. Сегодня страсти по «Локомотиву» снова кипят. Хотя, казалось бы, на реконструкцию стадиона по нацпроекту «Демография» были выделены немалые средства – порядка 40 миллионов рублей. Но на них позарился не самый чистый на руку подрядчик.

Как следует из материалов дела, в 2020 году предприниматель из Санкт-Петербурга выигрывает этот контракт, заявив о готовности выполнить его за 32 миллиона рублей. Из этой суммы он умудряется украсть почти пять миллионов рублей за счёт того, что решил сэкономить на покрытии футбольного поля. Подрядчик закупает покрытие китайского производства по цене в два раза дешевле заявленной, обманув ещё и на производителе. Соответственно характеристики его не интересовали. У него была цель - украсть сэкономленные деньги.

- Согласно оговоренным контрактом условиям, подрядчик должен был приобрести покрытие с соответствующими техническими характеристиками от российского производителя, - посвящает в суть дела следователь по особо важным делам следственной части следственного управления Управления министерства внутренних дел России по Псковской области Наталия Сапегина. - В случае приобретения иностранного аналога производитель был обязан заявить об этом до заключения муниципального контракта. И тогда он должен был бы снизить его стоимость ещё на 15%.

Но ведь если бы он так поступил, то ему нечего было бы... красть. Аппетиты подрядчика настолько разыгрались, что он вышел с предложением к администрации разыграть ещё один контракт. Якобы материалов, имеющихся в наличии, недостаточно для того, чтобы качественно выполнить первый контракт. Причем вместо 8 миллионов рублей он опять-таки готов выполнить работы за 5,5 миллиона. И надо же - снова выигрывает!

- Вместо того чтобы докупить материалы, по второму контракту он тратит не более миллиона, - констатирует следователь.

И, соответственно, прикарманивает ещё 4 миллиона рублей.

УЭБиПК не спит - УЭБиПК работает!

Однако нечистоплотный бизнесмен, видимо, не учёл, что за средствами, выделяемыми государством, ведётся особый контроль. Понимая, что стадион был далёк от состояния, которое он должен был иметь после ремонта, специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК – далее по тексту) УМВД России по Псковской области достаточно быстро выявили преступление.

- На первоначальном этапе, в октябре-ноябре 2020 года, когда работы только принимались, всё было хорошо, тем более что это был период поздней осени и поле уже так активно не использовалось, - комментирует Наталия Сапегина. - А когда специалисты УЭБиПК увидели, что газон сомнительного качества, было решено провести определённые исследования ещё до возбуждения дела. Они подтвердили, что износостойкость покрытия не соответствует заявленным параметрам.

Так ряд экспертиз был проведён в ЭКЦ УМВД России по Псковской и Новгородской областям, а исследование поля - в специализированной организации в Москве. Согласно нормативам, пучок с травинками должен крепиться с определенной прочностью. А исследования показали, что пучок просто вырывается. По документам было заявлено 80 тысяч циклов, а после проведения 20 тысяч определили, что вместо допустимых 20% потери прочности составили 45%.

«Они натворили – пусть и отвечают!»

- Когда мы в ноябре 2021 года, фактически через год после сдачи объекта, уже после возбуждения дела проводили первый осмотр, дорожки после дождя были вздувшиеся, а искусственный газон местами расклеен, - вспоминает следователь. - В итоге уже в 2022 году там проводили ремонтные работы более качественным клеем.

Как видим, и следствие убедилось, что подрядчик сэкономил, а значит, у него не было цели сделать качественно для людей. Более того, выяснилось, что основной вид деятельности этой организации - производство вентиляционного оборудования. Соответственно, ни оборудования для укладки газонов и беговых дорожек, ни специалистов у них не было. Все работы выполняли привлечённые люди.

- Когда мы принимали поле, оно было в идеальном состоянии, - утверждает заказчик, директор спортшколы «Стрела» Андрей Аленичев. - Никаких подозрений у нас не возникло, ведь фирма предоставила все необходимые документы. Но прошел год, и поле начало разъезжаться. Хотя ничего критичного в этом нет. Мы находимся на северо-западе, и у нас износ ускоряется. Конечно, поле не простоит 10 лет - нагрузка на него большая. Ведь мы и зимой тренируемся, для чего расчищаем поле, соответственно, крошка из него выметается. У нас тренируются ФК «Псков», это более трёхсот человек, и «Стрела» - более четырёхсот, помимо того, стоит учесть занятия взрослых и аренду. Не хватает нам полей – только мы и «Машиностроитель». Нам, как минимум, надо ещё два стадиона. За делом, конечно, слежу, поскольку я заказчик. Но я не строитель и в материалах не разбираюсь. Они натворили – пусть и отвечают!

И отвечать действительно придётся. Причём не только в Пскове. Ведь, получив здесь муниципальный контракт и сообразив, что у них всё проходит гладко, подрядчик решил, что можно сделать пас в другие регионы и продолжать «экономить», участвуя в других аукционах. Как нам удалось выяснить, по России они умудрились зайти на несколько стадионов. И в Краснодарском крае тоже уже заведено уголовное дело.

В сухом остатке: у нас этап следствия уже завершён, прокуратура Псковской области вынесла обвинительное заключение в отношении руководителя компании, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему грозит срок до 6 лет лишения свободы. Также прокуратурой заявлен гражданский иск на сумму свыше 9 миллионов рублей в пользу муниципального образования город Псков. Так как дело сложное, в нем сразу два эпизода хищения, следователь полагает, что до конца года его должны рассмотреть.

Анна Чаплыгина