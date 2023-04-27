Великолучанки завоевали золото на первенстве области по баскетболу

12:19, 27 апреля 2023, ПАИ

Великолучанки завоевали золото на первенстве области по баскетболу среди девушек 2005-2006 годов рождения, которое прошло в Пскове с 24 по 26 апреля. Об этом сообщается в группе «Федерация баскетбола города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

В сореванованиях победила команда великолукской спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» под руководством Татьяны Облецовой.

MVP [самый ценный игрок - прим. ред] первенства была признана Ксения Назарова.

«Девушки - большие умнички, показали красивую игру, мастерство и волю к победе. Искренне поздравляем и желаем дальнейшего спортивного процветания и только побед», - отметили в федерации.