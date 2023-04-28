Поздно или страшно?

09:55, 28 апреля 2023, ПАИ

Что делать, если боязно менять свою жизнь, не хватает энергии для рывка или одолевают сомнения? Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова предлагает искать мотивацию в историях других людей.

«Что смог один, сможет и другой» - я совершенно не помнила, из какого это фильма. Так бывает, сюжет из памяти стерся, осталась одна-единственная фраза. Я повторяла ее, когда теряла веру в себя и когда мне было трудно. Наверное, и весь фильм мне показали ради одного этого предложения. Мы всегда выбираем из потока информации то, что с нами резонирует. Сейчас пришлось даже гуглить, чтобы выяснить: фразу произнес герой Энтони Хопкинса в драме «На грани». По сюжету самолет миллиардера терпит крушение на Аляске, герои борются за жизнь, и обстоятельства вынуждают сразиться с медведем. Готовя медведю ловушку, герой Энтони Хопкинса и говорит то, что отпечаталось в моей голове.

Никогда не думала, что буду мотивационным оратором. Но после моего текста «Вопрос жизни и смерти» несколько человек поблагодарили меня за вдохновляющий посыл. Поэтому сегодня я еще раз побуду добрым оракулом. Если вдруг вам нужен знак, это вот он и есть.

Мотивационные примеры всегда приходят в ответ на запрос. Когда меня несколько раз подряд спросили: а не поздно ли мне что-то менять в мои двадцать восемь, тридцать четыре, сорок один? Сразу стали в ответ встречаться замечательные истории.

Скромная американская фермерша Анна Мозес начала рисовать в 76 лет. И стала, между прочим, всемирно известной художницей. За 25 лет творческой жизни создала более полутора тысяч картин (да, умерла она в 101 год), выставлялась по всему миру, попала на обложку Time, получила несколько престижных премий, в том числе из рук президента.

Полюбуйтесь на годы жизни 1860-1961. Я подозреваю, что в сельской американской глубинке середины прошлого века не было мотивационных тренингов, интернетов с историями чужого успеха и даже книг про то, как надо верить в себя. Бабушка Мозес (ее знают во всем мире под таким именем) просто следовала зову сердца, не боялась и не думала о том, а что скажут люди.

И нельзя сказать, что ее история прямо-таки уникальна. Свой первый роман Дарья Донцова написала в 47 лет, дизайнер Вера Вонг выпустила первую коллекцию платьев в 51, основатель KFC Харланд Сандерс превратил свое детище во франшизу и продал за серьезные деньги в 70. Это очень известные примеры. Но есть и менее. Индиец Фаунджу Сингх пробежал первый марафон в 89 лет, а в 94 побил мировой рекорд. Американка Рут Флауэр стала диджеем в 68, наша соотечественница Вера Степанова начала прыгать с вышки в 60 и стала чемпионкой Европы... И еще очень много примеров, захотите сами вдохновиться - найдете.

В последнее время стали попадаться запросы «я кандидат наук, а хочу гадать на картах Таро». Сама проходила что-то подобное, когда меняла социально приемлемую профессию на мутную эзотерику. У меня даже шутка дежурная была: «Я окончательно потеряла репутацию адекватного человека, когда ушла из журналистов в астрологи».

Разумеется, я всегда отвечаю: идите туда, куда зовет сердце. Все знают хрестоматийную историю, как Михаил Ломоносов отправился пешком из Архангельской губернии в Москву за знаниями. Но, оказывается, случай Ломоносова не уникальный.

Я искала красивые иллюстрации на тему астрологии и наткнулась на биографию испанского художника XIX века Луиса Рикардо Фалеро герцога Лабрансано. В шестнадцать лет представитель старинного и знатного рода заявил своим родителям, что не хочет продолжать традиции предков и становиться военным. Представляю, как топали ногами папа-герцог, сам, естественно, военный, и мама-герцогиня. Но их отпрыск стоял на своем - он хочет быть художником. Денег родители бунтарю не дали, и он пешком отправился из Гранады в Париж, чтобы изучать искусство.

Сейчас сказали бы, что Луис Рикардо Фалеро рисовал в жанре фэнтези. Тоже не сказать, что для XIX века это привычно. В своих картинах, где в основном изображены обнаженные женщины, художник обращался к мифологическим, астрологическим и астрономическим сюжетам и даже иллюстрировал работы своего современника известного французского астронома и писателя Камилла Фламмариона. А в XXI веке металлисты регулярно украшают обложки своих альбомов работами художника. Потому что у него много сюжетов про шабаши и ведьм.

Жизнь Фалеро не была безоблачной, он умер в 45 лет. Но это не важно. Для меня это история про то, как человеку хватило мужества и решительности бросить вызов условностям, пойти наперекор воле самых близких людей и жить так, как он хочет. И про то, что когда есть настоящая цель, силы хватает, чтобы преодолеть все страхи и препятствия.

А у вас есть такая цель?